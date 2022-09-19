Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, askeri erkan ve gaziler katıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar İstiklal Marşı
Son Haberler
- 15:24
- 15:24
- 15:18
- 15:12
- 15:24
Sıradaki Haber
Burdur'da Gaziler Günü kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz