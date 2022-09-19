Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Burdur'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Okyar, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.
Etiketler: Burdur
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