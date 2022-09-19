Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Artvin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Yılmaz Doruk, toplumun inancında "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" düsturunun bulunduğunu söyledi.
Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, bağımsızlığına kasteden her türlü girişimin, karşısında bu iradeyi bulduğunu anlatan Doruk, "Bu nedenle aziz milletimiz, tarih boyunca istiklal ve istikbalinden asla taviz vermemiştir. En zor şartlar altında bile kutsal bildiği tüm değerlerine sahip çıkmıştır. Bu anlayışla hareket eden kahramanlarımız, canından vazgeçmiş, vatanından vazgeçmemiştir. Gazilerimiz, kahramanlığın sönmeyen meşalesidir" dedi.
Etiketler: İstiklal Marşı
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