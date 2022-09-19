Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Bayburt Şehit ve Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilen törende, Vali Epcim ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.