Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de kaçak silah imalathanesine baskın
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane'de jandarma ekipleri Torul ilçesinde izinsiz silah üretildiği belirlenen eve baskın yaptı. Çok sayıda fişek ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Torul ilçesinde ikamet eden B.D’nin evinde izinsiz silah üretim yaptığı tespit etti.
B.D’nin evinde arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlar, fişekler ve silah yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.
Operasyonun ardından adli tahkikata başlanılırken, B.D isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gümüşhane Silah Kaçakçılığı
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