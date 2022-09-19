İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Torul ilçesinde ikamet eden B.D’nin evinde izinsiz silah üretim yaptığı tespit etti.

B.D’nin evinde arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlar, fişekler ve silah yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Operasyonun ardından adli tahkikata başlanılırken, B.D isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.