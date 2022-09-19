Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çıkan yangında samanlık hasar gördü
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Ovacık ilçesinde otluk alanda çıkan ve samanlığa sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.
Gümelik köyü Sindire Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler samanlığa sıçradı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Orman İşletme Şefliği ve Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Büyümeden söndürülen yangında, samanlıkta hasar oluştu.
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