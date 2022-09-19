Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baskil'de Gaziler Günü kutlandı
[Fotograf: AA]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Vakıfbank İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde devam etti.
Törene, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Etiketler: Elazığ
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