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Güncel
AA 28.06.2023 17:18

Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kilis'in Elbeyli İlçesine bağlı Beşiriye köyünde hayvancılıkla uğraşan Kenan Kurt, 15 küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Kayıp hayvanların bulunması amacıyla bölgeye iki Jandarma Asayiş Timi görevlendirildi.

Yapılan arama neticesinde 15 küçükbaş hayvan, sınır hattında kayalık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kenan Kurt, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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