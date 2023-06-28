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Güncel
AA 28.06.2023 17:14

Kastamonu'da çıkan yangında 2 otomobil ile 2 minibüs zarar gördü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilden sıçrayan alevler park halindeki 3 araçta da hasar oluşturdu.

Kastamonu'da çıkan yangında 2 otomobil ile 2 minibüs zarar gördü

Hüseyin T. idaresindeki otomobil, Tabakhane Mahallesi Yüzbaşı Cengiz Topel Sokak'ta seyir halindeyken alev aldı.

Yangın kısa sürede çevrede park halindeki iki minibüs ve bir otomobile de sıçradı.

Çağrılan itfaiye ekiplerinin geçeceği yolda park halinde bulunan traktör römorku ise vatandaşlarca kenara çekildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Hüseyin T.'ye ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da hasar oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin T., 112 Acil Sağlık görevlilerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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