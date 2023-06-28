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Güncel
AA 28.06.2023 17:05

Karadeniz'de 6 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Ordu, Bayburt, Giresun, Artvin, Rize ve Trabzon'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 252 kişi hastanelere başvurdu.

Karadeniz'de 6 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Ordu'da bayramın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaraladı.

Kurban keserken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 72 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Mesudiye ilçesinde bir kişi, kesim için götürdükleri büyükbaşın tepmesi sonucu başından yaralandı.

Ordu Devlet Hastanesine gelen yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bayburt

Bayburt'ta 28 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar veya yakınlarının yardımıyla hastanelerin acil servislerine ulaştırıldı.

Yaralıların büyük kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken az sayıda kişinin ise tedavisi sürüyor.

Giresun

Giresun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaralananlar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Bıçak ve hayvan darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Artvin

Artvin'de kurban kesimi esnasında bıçak ve hayvan darbesi ile yaralanan 13 kişi, Artvin merkez ve ilçelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Hayati tehlikesi olmayan yaralıların büyük kısmı kendi imkanlarıyla, iki kişi ise ambulansla hastaneye getirildi.

Yaralılar, tedavi ve kontrollerin ardından taburcu edildi.

Rize

Rize'de 75 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla hastanelerin acil servislerine ulaştırıldı.

Yaralıların büyük kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi, az sayıda kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Tedavisi devam edenlerin hayvan darbelerine bağlı kırıkları olduğu kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da da il genelinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanan 56 kişi, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Vücutlarının çeşitli bölgelerini keserek yaralananlar, kentteki hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Yaralıların büyük kısmı yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

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