Diyarbakır’da çarpışan otomobillerden biri petrol istasyonuna daldı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari araç sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.



Çarpmış sonucu hafif ticari araç, petrol istasyonuna dalarak yakıt pompalarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü yara almazken, hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.