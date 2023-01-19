Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tosyalı Mahallesi'nde 41 düzensiz göçmeni yakaladığı operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kilis
Son Haberler
- 21:21
- 21:13
- 20:58
- 20:54
- 21:17
Sıradaki Haber
Liseli öğrenciler ara tatilde il yöneticileriyle kitap okuyacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz