İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda köy kahvehanelerinde toplantılar düzenliyor.

Ekipler, Karakoç köyünde bir kahvehanede düzenlediği toplantıda, trafik işaret levhaları, yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri gibi konular hakkında bilgi verdi.

Bu faaliyetler ile trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.