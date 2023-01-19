Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 18:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun'da 65 bin öğrenci için yarıyıl tatili başlıyor
2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi, yarın çalacak zil ile sona erecek.
Giresun’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 65 bin 488 öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.
Bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapacak öğrenciler, hafta sonları dahil 16 günlük tatili daha faydalı geçirmek adına Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ücretsiz kurslardan da faydalanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. 17-20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran'da sona erecek.
Etiketler: Giresun
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