Giresun’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 65 bin 488 öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak.



Bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapacak öğrenciler, hafta sonları dahil 16 günlük tatili daha faydalı geçirmek adına Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ücretsiz kurslardan da faydalanabilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. 17-20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran'da sona erecek.