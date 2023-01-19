Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 220 yataklı öğretmenevi yapılacak
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'te 220 yataklı öğretmen evi yapılacağını açıkladı.
AK Parti Siirt Milletvekili Ören, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemde olan yeni Siirt Öğretmenevi'nin 2023 yılı yatırım programına alındığını aktardı.
Projenin şehrin çehresini değiştireceğini belirten Ören, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ettik. Taleplerimiz arasında bulunan ve uzun zamandır takipçisi olduğumuz 220 yataklı, içinde kongre merkezi, düğün salonu, sauna ve restoran bulunan öğretmenevi Bakanımızın desteğiyle yatırım programına alındı. Proje ilimize hayırlı olsun" dedi.
Etiketler: Siirt
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