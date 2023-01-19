Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cansız beden ihbarından çöp çıktı
Van Gölü'de cansız beden olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları incelemede gölde çöp olduğunu tespit etti.
İskele Mahallesi'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki Van Gölü sahilinde meydana geldi.
Gölde bir ceset olduğu ihbarını alan polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile bölgeye hareket etti. Tekne ve balık adamların yaptığı aramada gölden çöp çıktı.
Etiketler: Van
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