Sabah saatlerinde düzenlenen baskında yaşamını yitiren Filistinli Cevad Hüseyin Bevakine ile Edhem Muhammed Cebbarin'in naaşları Cenin Devlet Hastanesi'nden alınarak omuzlar üzerinde ikamet ettikleri Cenin Mülteci Kampı'na taşındı.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrağı taşıyarak İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar attı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin Eş-Şeyh, İsrail'in gerginliği artıran eylemlerini kınadı.

Şeyh, Filistin devlet radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkı aleyhinde gerginliği sürekli tırmandırması ve işlediği suçlar karşısında Arap dünyası ile uluslararası camianın daha keskin ve net tutumlar takınması gerektiğini belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail'in uluslararası meşru kararları dikkate almadığını ve bu kararlara uymadığını ifade etti.

İsrail güçlerinin bu sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Cevad Hüseyin Bevakine ile Edhem Muhammed Cebbarin hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yılbaşından bu yana Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'ye ulaştı.