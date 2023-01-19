Matematik materyallerinden oluşan projesi sergisi Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Arpacı ve beraberindekiler, sergide yer alan materyallerin bulunduğu stantları gezerek, öğretmen ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan projenin öğrencilere matematiği eğlenerek öğretmeyi amaçladığını dile getirdi.

Projenin matematik dersini öğretme pratiği, yaklaşımı ve yöntemini birçok açıdan iyileştireceğini aktaran Arpacı, "Bu konuda getireceğimiz yeni yaklaşımlarla birlikte öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini ve yaşama uyarlamalarını hedefliyoruz." dedi.