Novi Pazar Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı İsmail Dupljak, yaptığı açıklamada, kentte 2 gündür etkisi artarak devam eden sağanak sebebiyle bölgedeki durumun "çok zor ve kritik" olduğunu söyledi.

Dupljak, "Büyük bir trajedi yaşandı, nehre düşen 2 kişi boğuldu. Bu gayriresmi bir bilgi ancak duruma bakacak olursak doğru. Nehir kenarında bulunan kişiler, altlarındaki zeminin çökmesi sonucu nehre düşmüşler. Ekipler cesetleri aramaya devam ediyor." diye konuştu.​​​​​​​

Novi Pazar Belediyesi ise kentte olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Öten yandan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Skenderija semtinde, Miljacka Nehri'ne düşen bir kadının cesedine, yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Safet Zajko Parkı yakınlarında ulaşıldı.

Saraybosna Kantonu Arama Kurtarma Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde nehre düşen kadına ait cansız bedene, Safet Zajko Parkı yakınlarında yerel saatle 04.00 sularında ulaşıldığı kaydedilirken, kadının suya nasıl düştüğüyle ilgili açıklama yapılmadı.​​​​​​​