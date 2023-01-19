Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da uyuşturucu operasyonu
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Zanlıya ait adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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