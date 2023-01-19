Selahattin Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan eski hal binasını ekmek fabrikası için düzenlediklerini ifade etti.

Bakımını yaptıkları binada makineleri temin ederek montajına başladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, kısa süre içerisinde üretime geçeceklerini aktardı.

Mevcut ekmek üretim tesisinin kapasitesinin 12 bin olduğunu belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 24 saat odaklı çalışıldığında 75 bin ekmek üretim kapasitesine sahip bir fırın oluşturuyoruz. 8 saatteki üretimimiz 25 bin olacak. Mahallelerde büfelerde ucuz ekmek sattığımızda bir saate kadar bitiyordu. Ucuz ekmeğe vatandaşın kolay ulaşması için kapasite artırımına gittik. Yaklaşık 12 bin kapasiteli fırını 75 bin kapasiteye çıkardık. O da çok az bir süre sonunda faaliyete geçecek."

Ekicioğlu, "Yeni fırınımızı atıl durumdaki hal binalarının revizyonu ile inşa ettik. İçinde idari birimler ve depolar bulunacak. Fırınla birlikte daha fazla ekmek, ihtiyaç sahibine ulaşılacak. Kırşehir'e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.