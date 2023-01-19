Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liseli öğrenciler ara tatilde il yöneticileriyle kitap okuyacak
Isparta'da bir proje kapsamında lise öğrencileri, ara tatilde il yöneticileriyle kitap okuyacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kent yöneticileriyle lise öğrencilerinin birlikte kitap okuması için proje hazırladıklarını belirtti.
Kentteki yöneticilerin birikimleriyle işlerin kolaylaştığını kaydeden Baydur, "Her zaman koşulsuz yanımızda oldular. Eğitim adına kime nerde ihtiyaç duymuşsak orada oldular. Bugün de bu çalışma ile il müdürlerimizin o eşsiz birikimlerini öğrencilerimizle bir kitap üzerine konuşurken paylaşma imkanı bulacaklar. Bu vesile ile başta Valimiz Aydın Baruş olmak üzere bu güzel birlikteliğe katkı sağlayan şehrimizin tüm yöneticilerine şükran ve hürmetlerimi arz ediyorum" dedi.
Projeyle öğrenciler okudukları kitaplar üzerine söyleşi de gerçekleştirecek.
Etiketler: Isparta
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