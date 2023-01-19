İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kent yöneticileriyle lise öğrencilerinin birlikte kitap okuması için proje hazırladıklarını belirtti.

Kentteki yöneticilerin birikimleriyle işlerin kolaylaştığını kaydeden Baydur, "Her zaman koşulsuz yanımızda oldular. Eğitim adına kime nerde ihtiyaç duymuşsak orada oldular. Bugün de bu çalışma ile il müdürlerimizin o eşsiz birikimlerini öğrencilerimizle bir kitap üzerine konuşurken paylaşma imkanı bulacaklar. Bu vesile ile başta Valimiz Aydın Baruş olmak üzere bu güzel birlikteliğe katkı sağlayan şehrimizin tüm yöneticilerine şükran ve hürmetlerimi arz ediyorum" dedi.

Projeyle öğrenciler okudukları kitaplar üzerine söyleşi de gerçekleştirecek.