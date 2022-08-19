Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te göçmen kaçakçılarına operasyon
[Fotograf: AA]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 Suriye uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Mahallesi'nde Suriye uyruklu G.M.A.H. ve A.B'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 5 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
G.M.A.H. ve A.B. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari O.A. ve İ.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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