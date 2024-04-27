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Güncel
AA 27.04.2024 17:41

Kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 23 Nisan'da bulunan kemik parçalarının, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

Kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunmasının ardından ekonomistin eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen ilçesine gelerek verdiği DNA örneklerinin eşleştirmesi yapıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

Kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı

Bu arada, jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı.

Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.

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