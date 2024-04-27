Kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunmasının ardından ekonomistin eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen ilçesine gelerek verdiği DNA örneklerinin eşleştirmesi yapıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekipleri, kemik parçaları ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede bugün 62 personel ve 3 köpekle çalışma yaptı.

Çalışmada, daha önce parçası bulunan gömleğin bir kısmı ile kol kemiği olduğu düşünülen kemik parçası bulundu.