Mersin'de çeşitli suçlara karışan 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli'de dolandırıcılık, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, makinalı tabanca ve bu silaha ait şarjör, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 144 dolu tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, plastik maske gözlük, 2 plastik el bombası görünümünde replika ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.