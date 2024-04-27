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Güncel
AA 27.04.2024 17:31

Karabük'te sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu durdurularak içindeki 4 şüpheli yakalandı.

Karabük'te sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 şüpheli yakalandı

Kavga ihbarı üzerine Kavaklar Cadde'sindeki bir iş yerinin önüne giden polis ekiplerini gören camlı vanın sürücüsü kaçmaya başladı.

Sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Emek Mahallesi Burç Sokak'ta park halindeki araçlara ve ekip otosuna çarptı. Araç, Adnan Menderes Bulvarı girişindeki Emek ışıklarında ekiplerce durduruldu.

Haklarında suç kaydı bulunduğu ve alkollü oldukları belirlenen araçtaki Y.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Araçta bulunan kadınlar D.Y. ve G.T.  ise haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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