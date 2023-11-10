Kayseri'de yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına hapis

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.B. katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'ye "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İddiaya göre, yeni doğan bebeğini öldürüp araziye gömdü.

Köpeğini gezdiren bir kişinin cesedi fark edip polise ihbarda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada anne gözaltına alınmışt