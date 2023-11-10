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Güncel
AA 10.11.2023 14:41

Kayseri'de yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına hapis

Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına hapis
[TRT Haber (Arşiv)]

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.B. katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'ye "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İddiaya göre, yeni doğan bebeğini öldürüp araziye gömdü.

Köpeğini gezdiren bir kişinin cesedi fark edip polise ihbarda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada anne gözaltına alınmışt

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