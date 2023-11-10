Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.11.2023 14:29

Atatürk Karaman’da törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Karaman’da düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Karaman’da törenlerle anıldı
[Fotograf: İHA]

Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından anma etkinlikleri Piri Reis Kültür Merkezi’ndeki programla devam etti.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Ordu’da 10 Kasım törenleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
15:55
Havalimanları yerli ve milli yazılımla korunacak
16:12
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
15:29
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
15:27
Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor
15:25
CHP Parti Meclisi'nde kurultay sonrası ilk toplantı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında "Ata'ya saygı" uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
İsrail medyası: 7 Ekim'de ordu İsrailli sivilleri de vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ