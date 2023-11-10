Ordu’da 10 Kasım törenleri

Trafikte seyir halinde bulunan sürücüler araçlarını durdurup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Atatürk'ün 85’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu’da anma töreni düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer anıta çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler çalmaya başladı, Türk bayrağı göklere çekildi.

Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından ise İstiklal Marşı okudu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hayat normale döndü.