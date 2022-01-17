Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 16 GY 207 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada A.E ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Etiketler: Trafik Kazası Kayseri
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