Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Emirhan Avcı idaresindeki 10 ACR 151 plakalı otomobil, Kargın Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Araçta bulunan Enes Gökçedağ'ın (17), olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, sürücü Avcı ile otomobildeki Cihan Avcı ise yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gökçedağ'ın cenazesi de Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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