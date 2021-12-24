Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 20 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, evinde 20 litre kaçak içki bulunan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkolle mücadele kapsamında merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde A.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 20 litre kaçak içki buldu.
Gözaltına alınan A.A, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip jandarma merkezine götürüldü.
Etiketler: Kayseri Kaçak İçki Sahte Alkol
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