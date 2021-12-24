İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmelere karşı sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere il genelinde 79 adrese baskın yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

24 bin 327 şişe sahte içki ele geçirildi

Operasyonlara 16 ekip halinde toplam 56 kişilik personel katıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda, 24 bin 327 şişe sahte içki, bidon içinde 446 litre sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişesi ve kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler ele geçirildi.

Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.