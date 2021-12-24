Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki O.A. (27) üzerinde arama yapan ekipler 101 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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