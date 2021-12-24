Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatıldı.

25 kişiden 18'i tutuklandı

Yapılan araştırmalar sonrası, farklı tarihlerde çeşitli adreslerde bulunan ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen, 21 yaşındaki Enes B., 25 yaşındaki Ahmet G., 26 yaşındaki Şahin T., 31 yaşındaki Fatih A., 31 yaşındaki Ahmet B., 15 yaşındaki Reşit N., 22 yaşındaki Muhammed H., 20 yaşındaki Adnan H., 24 yaşındaki Songül D., 27 yaşındaki Süleyman K., 28 yaşındaki Ekrem H., 30 yaşındaki Hüseyin D., 70 yaşındaki Hüseyin P., 31 yaşındaki Serkan G., 24 yaşındaki Vedat D., 26 yaşındaki Yunus E.D., 36 yaşındaki Emine A., 18 yaşındaki Nur S. Y., 17 yaşındaki Tayyibe B., 31 yaşındaki Mukaddes Y., 39 yaşındaki Şaziye Ç., 18 yaşındaki Fayat D. K., 36 yaşındaki Duran E., 20 yaşındaki Cebrail T. ve 21 yaşındaki İbrahim B. gözaltına alındı.

Polisin yaptığı çalışmada çalıntı malzemelerin çoğu bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 2'si savcılıkça serbest kaldı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.