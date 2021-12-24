Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında R.B. idaresindeki 02 AAY 832 plakalı otomobili durduran ekipler, araçta 111 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.B. ve T.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, "uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak" suçundan 12 bin 305 lira idari para ceza uygulanan R.B'nin sürücü belgesine el konuldu, otomobil trafikten men edildi.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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