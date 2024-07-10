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Güncel
AA 10.07.2024 09:55

Kavgaya karışan ve polis merkezinde gözaltı odasına zarar veren sanığa hapis

Adana'da kavgaya karıştığı için yakalanan ve götürüldüğü İncirlik Polis Merkezi'nde gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı öne sürülen sanığa "kamu malına zarar verme" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Kavgaya karışan ve polis merkezinde gözaltı odasına zarar veren sanığa hapis
[Arşiv]

Kavgaya karışan sanık H.A.T.,  Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya katılmazken, avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü H.A.T'nin İncirlik Sağlık Ocağı önünde kavgaya karışması nedeniyle gözaltına alındığını ve işlemleri için İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldüğü bilgisini verdi.

Demir kapı kolunu kırdı

Sanık, konulduğu gözaltı odasının kapısını tekmeledi ve pencerenin dışındaki korkuluğun demirini kırdı. Eyleminin kamera kaydıyla tespit edildiğini ve olayın görüntü izleme tutanağında da anlatıldığını söyleyen savcı, H.A.T'nin "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı, değer tespit tutanağında belirtilen 550 liralık kamu zararının müvekkili H.A.T. tarafından giderildiğini bildirerek beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, "kamu malına zarar verme" suçundan verdiği 1 yıl hapis cezasını sanığın soruşturma aşamasında oluşan maddi zararı giderdiğini dikkate alarak 4 aya indirdi. TCK'nin 62. maddesi gereğince, sanığın geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul eden mahkeme, H.A.T'yi 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıp mevcut halinin devamına karar verdi.

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