Dereyi geçerken akıntıya kapılan çobanın cansız bedeni bulundu

Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde dün hayvan otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.
Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Derede kaybolan çobanı arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.
Yakup Eren'in cansız bedeni, 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarında taşların arasına sıkışmış olarak bulundu.