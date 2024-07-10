Edirne'de jandarmanın denetim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı turizm işletmelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Erikli Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri, sahil şeridindeki işletmeleri denetledi.

Jandarma yaz sezonu boyunca turizm bölgelerindeki faaliyetlerine devam edecek.

Köydeki vatandaşlar bilgilendirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde yaşayan vatandaşları dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli, Keramettin ve Domurcalı köylerinde vatandaşlarla kahvede bir araya geldi.

Dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik bilgilendirme gerçekleştiren ekipler, av tüfeği ruhsatını 1 Eylül'e kadar yenilemeyenlere 4 bin 538 lira cezai işlem uygulanacağı, düğün, nişan merasimlerinde silah ve havai fişek atılmaması konularında uyarıda bulundu.

Yolcu taşıyan araçlar denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Keşan-Malkara karayolunda yolcu taşıyan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde araçlarda takograf, taksimetre, emniyet kemeri ve lastik kontrolleri yaptı.

Ekipler sürücüleri trafik güvenilği hakkında da bilgilendirdi.