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Güncel
İHA 10.07.2024 09:44

Düzce'de eğlence ve eğitim bir arada

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Düzceli 30 genç Akçakoca Kalkın’da kamp yaparak hem eğlendi hem de kampta kullanılacak pratik bilgileri öğrendi.

Düzce'de eğlence ve eğitim bir arada
[Fotograf: İHA]

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yaz mevsimi boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Düzce’nin denizi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı ve gençleri kampçılık için teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonlardan biri de Akçakoca Kalkın’da yapıldı.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen maç etkinliklerine katılarak form dolduranlar arasından kura ile seçilen 30 genç denize sıfır kampta bir araya geldi.

Düzce'de eğlence ve eğitim bir arada

Cankurtaranlık eğitimi aldılar

Bir günlük kamp boyunca ilk yardım, ateş yakma eğitimleri alan gençler, bunun yanı sıra voleybol maçları ve ateş başında çeşitli eğlenceler düzenledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun’un da yalnız bırakmadığı gençler, çadırlardaki konaklamanın ardından çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmak amacıyla çevredeki çöpleri toplamayı ve çevre temizliği yapmayı da ihmal etmedi.

Gençler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkürlerini iletti.

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Düzce Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
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