Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde sitenin farklı bloklarında ikamet eden ve aralarında husumet bulunan akrabalar arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Meral A. ve kardeşi Mehmet A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Meral A. ve Mehmet A'nın, bugün merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ümit A'nın kardeşleri olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin Ümit A'yı yaraladıktan sonra kaçan O.D'nin yakalanması için de çalışması sürüyor.