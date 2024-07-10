Az Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.07.2024 09:37

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde sitenin farklı bloklarında ikamet eden ve aralarında husumet bulunan akrabalar arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Meral A. ve kardeşi Mehmet A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı

Yaralanan kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Meral A. ve Mehmet A'nın, bugün merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ümit A'nın kardeşleri olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin Ümit A'yı yaraladıktan sonra kaçan O.D'nin yakalanması için de çalışması sürüyor.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Çanakkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
AKOM'dan İstanbul'un doğu ilçeleri için sağanak uyarısı
10:21
Borsa güne yükselişle başladı
10:18
Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu hayatını kaybetti
10:13
Elektrik tüketiminde 1 milyon 147 bin 848 megavatsaatle rekor kırıldı
10:12
ABD'nin Virginia eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına karar verildi
10:11
Deprem bölgesi için bugüne kadar 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Meteoroloji 16 ili uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 16 ili uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ