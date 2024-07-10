Sakarya’da kapalı pazaryerinde kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Kavga, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi’nde kurulan kapalı pazaryerinde meydana geldi.



Aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan E.S. ile G.K. arasında tartışma yaşandı.



Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında G.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.S. ise polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.