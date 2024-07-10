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Güncel
İHA 10.07.2024 09:28

Sakarya’da kapalı pazaryerinde kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulan kapalı pazaryerinde iki kişi arasında alacak-verecek mevzusu sebebi ile kavga çıktı. Çıkan arbede esnasında 1 kişi yaralanırken, bir kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya’da kapalı pazaryerinde kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Kavga, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi’nde kurulan kapalı pazaryerinde meydana geldi.

Aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan E.S. ile G.K. arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında G.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.S. ise polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya Polis
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