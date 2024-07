Hatay'da at arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde sıklıkla mazgal hırsızlıkları gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde sokak üzerine bulunan mazgal, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı.

“At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp alıyorlar”

At arabasıyla mazgalın çalındığını kameradan fark eden Semih Aydın, şunları anlattı:

“Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Ben de 155'i aradım, HATSU'yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanın da çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı. Güvenlik kamerasında gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kameraya da aldırış etmiyorlar. Bunlar tehlike arz ediyorlar. At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp alıyorlar. Araçlar fark etmezse düşer. Arabalar geçmesin diye el arabası koydum.”