Samsun'da bir imam 13 kez kan bağışı yaptı

Büyüklü Mahallesi Kurşunlu Camii imam hatibi Hüseyin Yılmaz, eşi ve çocuklarıyla düzenli olarak kan bağışı gerçekleştiriyor.

Daha önce 12 kez kan bağışında bulunan Yılmaz, Türk Kızılay'ın mobil kan bağış aracına gelerek 13. bağışını yaptı.

Bronz madalya verildi

Yılmaz'a, 10. bağışında hak kazandığı bronz madalya da Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanı Emine Haliloğlu tarafından verildi. Haliloğlu kan bağışında bulunanları teşvik etti:

"Kan bağışında Tekkeköylü vatandaşlarımız çok duyarlı. Tekkeköy, en çok madalya alan ilçelerden. Vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Yılmaz da kan bağışı nedeniyle bronz madalyayı hak etmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"İleride gümüş ve altın madalyayı da inşallah hak edeceğim. Kan verme görevini elimden geldiğince bundan sonraki yıllarda da yapacağım. İnsanlara faydalı olmak büyük bir nimettir."