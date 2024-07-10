Balıkesir'de dededen toruna üç kuşak dondurmacı

Dondurmacılığa dedesinin Ulus Dağı'ndan getirdiği karlarla başladığını söyleyen Cemal Dizmen, Balıkesir'de tam 60 yıldır aile mesleğini sürdürüyor.

Butik dondurma dükkanının yanı sıra özel olarak tasarladığı 73 model dondurma arabası ile mahalle hayırlarını, düğünleri dolaşarak yaptığı dondurmaları dağıtıyor.

Dondurmacı Dizmen, Sındırgı'nın 3. kuşak dondurmacısı. Dondurmacılığın Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre öncesinde başladığını söyleyen Dizmen, şunları anlattı:

“Ulus Dağı'ndan eşeklerle kar getirilip çevirme, dövme dondurma yapılıyor. Ben o zamanları çok hatırlamıyorum. Bu böyle dededen babaya, babadan da bize miras kaldı. Ben anamdan doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Yani makinelerle başladık, ben karla yapılanı hayal meyal hatırlıyorum. Fıçıların, bakır kapların içerisinde olan bir dondurma. 40'lı yıllardan bu yana dedemin, babamın mesleğini yürütüyoruz. Ben de bu mirası oğluma ve torunlarıma bırakmayı düşünüyorum.”