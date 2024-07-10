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Güncel
AA 10.07.2024 09:45

Balıkesir'de dededen toruna üç kuşak dondurmacı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Cemal Dizmen, yarım asırı aşkın süredir dedesinden miras kalan dondurmacılığı yapmaya devam ediyor.

Balıkesir'de dededen toruna üç kuşak dondurmacı
[Fotograf: İHA]

Dondurmacılığa dedesinin Ulus Dağı'ndan getirdiği karlarla başladığını söyleyen Cemal Dizmen, Balıkesir'de tam 60 yıldır aile mesleğini sürdürüyor. 

Butik dondurma dükkanının yanı sıra özel olarak tasarladığı 73 model dondurma arabası ile mahalle hayırlarını, düğünleri dolaşarak yaptığı dondurmaları dağıtıyor.

Balıkesir'de dededen toruna üç kuşak dondurmacı

Dondurmacı Dizmen, Sındırgı'nın 3. kuşak dondurmacısı. Dondurmacılığın Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre öncesinde başladığını söyleyen Dizmen, şunları anlattı: 

“Ulus Dağı'ndan eşeklerle kar getirilip çevirme, dövme dondurma yapılıyor. Ben o zamanları çok hatırlamıyorum. Bu böyle dededen babaya, babadan da bize miras kaldı. Ben anamdan doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Yani makinelerle başladık, ben karla yapılanı hayal meyal hatırlıyorum. Fıçıların, bakır kapların içerisinde olan bir dondurma. 40'lı yıllardan bu yana dedemin, babamın mesleğini yürütüyoruz. Ben de bu mirası oğluma ve torunlarıma bırakmayı düşünüyorum.”

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