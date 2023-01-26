Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Ankara'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada kestane poşeti içinde 298 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan S.U, H.D, E.E. ve C.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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