Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te eskiyen çöp kutuları yenilendi
Siirt'te cadde ve parklara modern çöp kovaları yerleştirildi.
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak, park ve yollardaki eski çöp kovalarını, yeni üretim olan modern tasarımlı kovalarla yenilemeye başladı.
Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak, kırılan ve kullanılmayacak durumda olan çöp kovalarının sökülerek yenilendiğini, çalışmaların kentin tüm alanlarına yayıldığını aktardı.
Etiketler: Siirt
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