Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Y. K.'nın (68) kullandığı motosiklet, 3 Ocak'ta Datça-Knidos kara yolu Karaköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Y.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Y. K.'nın cenazesi, Hızırşah Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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