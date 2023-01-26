Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Özdemir'in kullandığı otomobil, Beycuma yol ayrımında S.K. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazada sürücü Özdemir ile otomobildeki İ.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalıştığı öğrenilen Özdemir'in cenazesinin, Beycuma beldesi Hüseyinçavuşoğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Minibüs sürücüsü S.K. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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