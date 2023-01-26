İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adana’nın Yüreğir ilçesinde kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bölgeye giden ekipler kaçak kazı yapan 5 şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan kontrolde şahısların 3 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir çukur kazdıkları belirlendi. Şahısların kazıda kullandıkları çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.